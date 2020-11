Mayweather anuncia ¨Mega 21¨ para el 28 de febrero en Tokyo Por. Gabriel F. Cordero La estrella Deportiva Floyd Mayweather regresará al ring ante un rival por anunciar en un evento llamado ‘Mega 2021’ a celebrarse el 28 de febrero en el Tokyo Dome según información publicada por Mayweather sobre su regreso en un vídeo publicado en Instagram. “Tokio, Japón, estaré de regreso en 2021 y haremos algo grande en el Tokio Dome” Con historico record Invicto de 50 victorias hasta el 2017 realizó un combate de exhibición ante un atleta de MMA, Tenshin Nasukawa en un evento realizado el 31 de diciembre de 2018 en Japón. Melikuziev es recibido como Héroe en Uzbekistán Patrick Teixeira, venceré a Castano por KO

