Mauricio Sulaiman: El boxeo es El rey de los deportes Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México Por hoy tomaremos prestado, de mi querido béisbol, el famoso lema: El Rey de los Deportes, y lo usaremos para el boxeo. Este deporte provoca emociones sorpresivas, que llevan al aficionado a la locura. El último sábado se dio uno de esos momentos, durante la pelea entre el Británico Dillian Whyte y el Ruso Alexander Povetkin. Whyte era el gran favorito para ganar el combate; estaba defendiendo su campeonato mundial interino WBC, de peso completo, y además se puso en juego el cinturón diamante, el cual, es un trofeo en peleas especiales. Hubo quienes criticaron por poner este gran cinturón diamante en disputa; el resultado calló inmediatamente todas esas críticas. Povetkin, boxeador veterano, ex campeón mundial, que ha enfrentado a lo mejor de la división, con tan sólo dos derrotas, pero que fueron en las manos de Wladimir Klitschko y Anthony Joshua. Whyte subió al ring como campeón mundial interino WBC, de peso completo, pero lo más importante es que se estaba jugando el pase directo para pelear como retador obligatorio ante el ganador de la tercera pelea entre Tyson Fury y Deontay Wilder. La única condición era que venciera a Povetkin. Dillian Whyte dominaba las acciones; principalmente con buenos ganchos al hígado. Hasta que en el cuarto episodio, el británico derrumbó en dos ocasiones al ruso, y todo parecía cuestión de tiempo para que Whyte ganará por nocaut. MÁGICO. Cuando el ruso Alexander Povetkin tenía todo para perder, un golpe le ayudó para batir a Dillian Whyte. Foto: Especial Al inicio del quinto sucedió lo inesperado. Povetkin busca el intercambio de golpes, y se mete en la guardia de Dillian, finta tirar el gancho al hígado, que había tenido tanto éxito, y cambia de dirección, lanzando un uppercut salvaje, que conectó justo en el botón (así se le llama a la punta de la barba en el boxeo), y Whyte cayó noqueado; el réferi no tuvo siquiera que contar. Un solo golpe cambió el destino de la división mayor, y con eso se demostró la grandeza del deporte de los puños. Hubo mucha actividad este fin de semana. Desde las grandes carteleras, con los monstruos televisivos, hasta las funciones modestas sin TV, patrocinios, o apoyo. Essex, Inglaterra.- Eddie Hearn,de MatchRoom, promovió el mejor espectáculo que se ha dado en esta época de COVID-19. Fue una producción espectacular, con infinidad de cámaras, tomas aéreas, música y pirotecnia. Y se dieron las mejores dos peleas de este momento. La ya mencionada entre Whyte y Povetkin, y la revancha entre Katie Taylor y Delfine Persoon; que han dejado el alma en los 20 rounds en los que han combatido. Madrid, España.- Sergio Maravilla Martínez, uno de los grandes campeones del peso medio, volvió, tras casi cinco años de retiro. Su elegibilidad para el Salón de la Fama regresó a cero; pudo

más su ansiedad por pelear

y reencontrarse. Sergio perdió el título ante Miguel Cotto, pero fue en circunstancias muy complicadas, pues la lesión en su rodilla fue dramática, y se fue del ring como un perdedor. Ha vuelto, y quizá, continúe, pero si no lo hace, ya pudo saborear el triunfo, que tanto necesitaba. Los Ángeles, California.-

Shawn Porter, ex campeón mundial welter WBC, capturó el título plata, bajo la promoción de PBC, y televisada por Fox. ÉXITO. El argentino Sergio Martínez dejó el retiro, con un triunfo sobre el hispano José Miguel Fandiño. Foto: Especial Las Vegas, Nevada.- Top Rank continuó con su serial en ESPN, con una cartelera de corte internacional con Joe Smith vs. Eléider Álvarez. Ciudad de México.- Promociones Zanfer y Televisión Azteca continúan con sus funciones en las instalaciones de la televisora, bajo el protocolo que ha servido como ejemplo a nivel mundial. Hermosillo, Sonora.- Rafael Soto logró, con 2M Promotions, montar una sensacional función. Debo de reconocer enormemente a ESPN Knockout por la labor tan increíblemente que están haciendo; ahora más que nunca, las empresas de boxeo necesitan la pantalla para promover eventos. La taquilla no existe. Los promotores son verdaderos héroes, pues hacen lo posible para dar trabajo a la familia del boxeo, y de la misma forma, reactivando de manera importante a las comunidades. Maravilla Martínez regresó, pero, a su vez, dio la oportunidad a otros 13 boxeadores para ganarse la vida. Así sucede en cada una de las carteleras que se están montando. ¿Sabías que…? Mi amigo Carlos Bremer aceptó liderar el nuevo proyecto llamado: Rescatando el Boxeo Mexicano,

el cual apoyará a reactivar los gimnasios y las funciones populares. Anécdota de hoy Mi sobrino Andrés me envió un mensaje que escribí en 2013, relatando un episodio que viví con mi esposa Christiane y mis hijos. Este mensaje se lo mandé a mis hermanos y a mi papá. La respuesta de Don José a ese email es lo que deseo compartir en esta columna. Tyson Fury reacciona al triunfo de Povetkin

