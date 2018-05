Matthysse se prepara para Pacquiao

El noqueador Argentino Lucas “La Máquina” Matthysse (39-4, 36 KOs) hablo de su rutina de entrenamiento antes de su pelea contra el futuro miembro del Salón de la Fama Manny “Pacman” Pacquiao (59-7-2, 38 KOs) . La pelea, que será por el título mundial welter de la AMB de Matthysse, tendrá lugar el domingo 15 de julio en el Axiata Arena en Kuala Lumpur, Malasia.

El campeón de 35 años ahora está entrando en las primeras etapas de combate en el Boys and Girls Club en Indio, California, con los entrenadores Joel y Antonio Díaz. Este equipo de hermanos supervisa un campo de entrenamiento que incluye a otros luchadores del establo exclusivo de Golden Boy Promotions, que incluyen a Francisco “El Bandido” Vargas, Diego De La Hoya, Marcelino “Nino” López, Virgilio Ortiz Jr., Christian “Chimpa” González y Oscar Duarte. Mario Narváez, hermano del ex campeón mundial de dos divisiones Omar “El Huracán” Narváez, también forma parte importante del equipo Matthysse, mientras que Federico Wittenkamp está a cargo de su entrenamiento de fuerza y ​​acondicionamiento físico. Para el nativo de Trelew, Chubut, Argentina, este no es un campo de entrenamiento ordinario ya que su carrera se definirá por el resultado de esta pelea.

El horario del campamento de entrenamiento de Matthysse consiste en:

Fuerza y ​​acondicionamiento con Federico Wittenkamp a las 8:00 a.m.

Entrenamiento en el gimnasio a las 3:30 p.m.

Sparring sessions los lunes, miércoles y viernes

Mitones, estrategia y rutina de boxeo los martes, jueves y sábados

Matthysse dijo lo siguiente con respecto a su interrupción del boxeo, su campo de entrenamiento y su lucha contra Pacquiao:

“Hace un mes que estoy entrenando en Estados Unidos después de entrenar durante dos meses en Argentina. Todavía me queda un mes y medio, y me estoy preparando muy bien. Estamos muy centrados en esta lucha, y la gente verá al mismo Lucas Matthysse como siempre, el que siempre busca la acción. Es una pelea que me gusta debido a nuestros estilos similares y porque somos de la misma altura.

“Después de mi última derrota contra Viktor Postol, decidí tomarme un descanso de nueve meses en el que no haría nada más que disfrutar de mi tiempo con mi familia. Pescaría, andaría en mi motocicleta, estaría en casa o pasaría tiempo con mis amigos. Necesitaba tiempo para olvidarme del boxeo y recargar mis baterías para poder comenzar de nuevo con mi entrenamiento.

“He sido profesional por varios años. He peleado con buenos luchadores, y tengo mucha experiencia en Argentina y Estados Unidos. Entrenar con Joel Diaz ahora es algo que es realmente bueno para mí. Después de haber perdido con Postol, quería volver, pero no sabía dónde ni cómo. Ya conocía a Joel Díaz desde hace un tiempo, así que decidí comenzar nuevamente mi carrera con él en los Estados Unidos.

“Espero el mismo Manny Pacquiao como siempre. Él es un campeón respetable, pero yo también soy un campeón. He estado luchando durante mucho tiempo. Sé que él también tiene mucha experiencia. Será una gran pelea, y espero ver al mismo Manny Pacquiao que vi en televisión. Ahora voy a verlo en el ring. Esto es algo muy importante para mí y para mi carrera “.

Pacquiao vs. Matthysse es una pelea a 12 asaltos por el campeonato mundial welter de la WBA presentado por Manny Pacquiao Promotions en asociación con Golden Boy Promotions y Arano Box. La pelea tendrá lugar el domingo 15 de julio de 2018 en Axiata Arena en Kuala Lumpur, Malasia. El evento se transmitirá en vivo en los Estados Unidos el sábado 14 de julio de 2018.