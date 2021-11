Malignaggi: ¡Estoy encantado de volver! El popular comentarista Paulie Malignaggi volverá a las ondas de radio el sábado por primera vez desde que fue cancelado de Showtime. Paulie comentará en la transmisión de Sky Sports de BOXXER desde SSE Arena en Londres. “¡Estoy encantado de estar de regreso!”, Dijo The Magic Man. “Siempre es una gran experiencia poder trabajar en peleas aquí en el Reino Unido, mezclarse con los fanáticos, mezclarse con la prensa aquí. Solo poder empaparse de la energía y la pasión por el boxeo que hay en el Reino Unido, siempre es una experiencia increíble. Siempre termino saliendo de aquí con una sonrisa en mi rostro y sintiéndome lleno de energía “. En el evento principal, el peso crucero Richard Riakporhe (12-0, 8 KOs)enfrentara a Olanrewaju Durodola (36-8, 33 KOs) por el título ‘plata’ del CMB. Conferencia de prensa de cartelera de Crawford-Porter ¿JC Martínez mirando más allá de Arroyo?

