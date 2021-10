Makabu-Mchunu por título mundial crucero del WBC irá a la subasta Las negociaciones fracasaron después de que parecía haber un acuerdo para la defensa obligatoria del título del campeón de peso crucero del WBC, Ilunga Makabu, contra Thabiso Mchunu. Por lo tanto, la pelea irá a la subasta el próximo viernes 15 de octubre. La licitación será realizada por el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, a través de Zoom y solo los promotores registrados en el WBC para el año 2021 son elegibles para participar. David Price anuncia su retiro Fallece el ex campeón Tony De Marco a los 89 años

