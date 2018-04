Magdaleno, Dogboe make weight

Photos: Mikey Williams/Top Rank

Jessie Magdaleno 122 vs. Isaac Dogboe 121.1

(WBO super bantamweight title)



Jesse Hart 167.8 vs. Demond Nicholson 167.5



Bryant Jennings 225.7 vs. Joey Dawejko 233



Robson Conceicao 130.5 vs. Alex Rynn Torres 130.6

Shakur Stevenson 125.7 vs. Patrick Riley 124.6

Christian Carto 118.7 vs. Edwin Rodriguez 118

Joseph Adorno 132.6 vs. Jorge Padron 131.8

Kent Cruz 141.7 vs. Mohamed Rodriguez 143.6

Marcel Rivers 150.1 vs. Ronald Logan 153.5

Venue: Liacouras Center, Philadelphia, Pennsylvania

Promoter: Top Rank

TV: ESPN