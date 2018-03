Los ex campeones Uchiyama y Amagasa se retiran oficialmente

Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda

La fraternidad de boxeo japonesa podría regenerarse con los primeros clasificados con guantes colgados recientemente: como el ex rey de las 130 libras de la AMB, Takashi Uchiyama, el ex gobernante de plumas de OPBF Hisashi Amagasa, el ex campeón de gallo del CMB, Shinsuke Yamanaka, el ex campeón mundial de las 130 libras del CMB, Takashi Miura, el ex campeón mosca del CMB Toshiyuki Igarashi, el ex campeon japonés de las 130 libras Daiki Kaneko, el ex campeon e gallo japonés Kentaro Masuda, etc.

Podría ser aparentemente una temporada del cambio de generación. Uchiyama (24-2-1, 20 KOs), que se llamó “Knockout Dynamite”, apareció en una ceremonia en conmemoración de su retiro el martes en el Korakuen Hall en Tokio, Japón.

Takashi registró 11 defensas, incluyendo nueve en la distancia antes de su inesperado decomiso de su súper cinturón AMB ante Jezreel Corrales, y no pudo recuperarlo de su rival Corrales en diciembre de 2016. Se esperaba que Uchiyama volviera al ring. el año pasado, pero finalmente dijo que se había quemado mentalmente para que no intentara regresar. Takashi, de 38 años, dijo: “Deseo establecer mi gimnasio en un futuro muy cercano para cultivar a los jóvenes siguiendo mis pasos”.

Hisashi Amagasa (33-7-2, 21 KOs), de 32 años, también subió al ring del Salón antes de la ceremonia de Uchiyama el martes. Hisashi no pudo arrebatar el cinturón de las 126 libras de la AMB a un elusivo cubano llamado Guillermo Rigondeaux en el undécimo asalto, aunque dejó caer increíblemente al Intocable dos veces en la lona en el septimo round en el 2014. Amagasa, en 2016, voló a Leeds, Reino Unido, para enfrentar el invicto prospecto británico Josh Warrington, perdiendo una decision unánime al no poder ganar el cinturón internacional de los plumas del CMB.

Japón se ha convertido en un país rico con la ética y los esfuerzos de nuestra gente trabajadora, últimamente vemos un descenso en la tasa de natalidad y la población, lo que podría haber causado en parte la disminución de nuestros boxeadores profesionales licenciados, quienes, en el año anterior, se convirtieron en menos de 2,000 para la primera vez en los últimos años. En cinco o diez años a partir de ahora, la estructura de nuestra fraternidad del boxeo podría cambiar inevitablemente con nuestra necesaria perspectiva a largo plazo para respetar la calidad más que la cantidad.