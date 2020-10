Lomachenko-López pesaje del WBC de 14 días Se está acercando. El campeón franquicia del WBC, el súper campeón de la OMB y el peso ligero de la OMB Vasiliy Lomachenko (14-1, 10 KOs) y el peso ligero de la FIB Teofimo López (15-0, 12 KOs) han realizado su pre-pesaje de 14 días del WBC requerido antes de su combate de unificación el próximo 17 de octubre en el MGM Grand Bubble en Las Vegas. Lomachenko pesó 141,4 mientras que López escaló 142,4. Ambos tienen que bajar hasta 135 libras para el pesaje oficial del 16 de noviembre. Lozano-Sanchez en Boxeo Telemundo el viernes en Kissimmee Matchroom anuncia su triple cartelera femenina el 14 de noviembre en Reino Unido

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.