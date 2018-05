Lo mejor de la FIB en 2017

La FIB ha anunciado que los ganadores de los premios para 2017 se presentarán en el banquete anual de premios que cierra la 35ª Convención anual de la organización en el Saint Vincent Resort & Casino en San Vicente, Italia el 31 de mayo. El premio Jersey Joe Walcott irá a Lee Selby. Actualmente preparándose para su sexta defensa de su título de peso pluma de la FIB, la notable carrera de Selby en el ring le ha valido esta distinción.

Recibiendo el premio FF Femenina del Año es Debora Dionicius de Argentina. La vigente campeona femenina de peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo ha mantenido su título desde que lo ganó en noviembre de 2012. Actualmente, Dionicius se está preparando para su decimosegunda defensa del título de la FIB.

Pelea del año

FIB – Anthony Joshua contra Wladimir Klitschko

Mujer – Ana Esteche vs. Celeste Peralta

USBA – Ivan Baranchyk vs. Abel Ramos

Intercontinental -Sasha Yengoyan vs. Howard Cospolite

Pan Pacific / Australasian – Jamie Weetch vs. Yao Yi Ma

Asia – Sun Xiangxiang vs. Wang Kun

África Continental – Siphosethu Mvula vs. Innocent Mantengu

Promotor más activo

IBF – Matchroom Sport

Mujer – KO International

USBA – Top Rank, Lou DiBella Entertainment

Intercontinental – Xaba Promociones y eventos

Pan Pacific – Boxeo de Jimmy

Asia – Grupo Rejoy

Europa del Este / Oeste – Promociones Queensberry

Ganadores del anillo de campeonato para 3 o más defensas de título exitosas

Anthony Joshua

Gennady Golovkin

Jerwin Ancajas

Jennifer Han

Lee Selby

Maiva Hamadouche

“La FIB se enorgullece de sus campeones y nos sentimos honrados de celebrar sus destacadas carreras y logros durante nuestro banquete anual de premiación de este año en San Vicente”, señaló el presidente de la FIB, Daryl Peoples. “Estos hombres y mujeres trabajan arduamente para alcanzar su éxito y estas distinciones son bien merecidas”.