Linares regresa con triunfo en Japón El Venezolano ex campeón mundial de tres divisiones Jorge Linares (46-5, 28 KOs) regresó con una decisión unánime de diez rounds sobre Al Toyogon (10-5-1, 6 KOs) en una pelea en peso súper ligero el sábado por la noche en el Korakuen Hall, Tokio Japón Linares, de 34 años, ganó por puntajes de 100-89, 100-90, 99-90, pero tuvo que trabajar para ello. Linares estaba regresando luego de una impactante derrota por KO ante Pablo Cesar Cano en enero. Tadurn vence a Salva por titulo FIB en Filipinas Ruiz-Joshua terminan gira promocional en Londres

