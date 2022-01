Las Ultimas del Boxeo El campeón de peso súper pluma del WBC, Oscar Valdez (30-0, 23 KOs) y el campeón de peso súper pluma de la OMB, Shakur Stevenson (17-0, 9 KO), se encuentran en negociaciones avanzadas para una pelea de unificación el 30 de abril en Las Vegas. El tricampeón Jorge Linares (47-6, 29 KOs) se enfrentará a Zaur Abdullaev (14-1, 8 KOs) el 22 de febrero en un combate por el título Plata del WBC peso ligero Plata y eliminatoria del WBC en la Academia de Boxeo RCC en Ekaterimburgo., Rusia. Tenemos una fecha y un sitio para Triad Combat II encabezado por Kubrat Pulev contra Junior Dos Santos y Chad Dawson contra Vitor Belfort. El evento tendrá lugar el 26 de febrero en el Toyota Center de Houston, Texas. El precio PPV independiente es de $29.99, pero también viene con su suscripción mensual a TrillerVerzPass de $2.99. El último fichaje de Probellum es el peso pesado Tsotne Rogava (1-0, 1 KO). El WBC extiende la fecha límite de negociaciones de Fury-Whyte

