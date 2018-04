Lara: sé que puedo noquearlo

El campeón súper welter de la AMB Erislandy Lara (25-2-2, 14 KOs), el campeón reinante más largo del boxeo, no está preocupado por la importante ventaja de tamaño del invicto campeón de FIB 6’1 Jarrett Hurd (20-0, 15 KOs), quien se encuentra en un choque de unificación del título mundial el sábado en el Hard Rock Hotel & Casino en Las Vegas. Showtime televisará el evento.

“Sigo viendo a la gente referirse a su altura o lo grande que es”, dice Lara, “pero Williams era más alto y más grande que él. Canelo era y es más fuerte que él, y no podían lidiar conmigo … así que no estoy preocupado por lo que tiene que traer hoy. Estoy preocupado por lo que tengo que hacer en ese ring. Estoy concentrado. Estoy listo, y no hay dudas en mi mente, sé que puedo noquearlo. Si se vuelve imprudente, va a ser derribado. Y si no, entonces él va a ser golpeado. Tendrá que tomar esa decisión el 7 de abril si está dispuesto a pasar por el fuego o si solo está dispuesto a perder una decisión. Depende de él. Tendrá que decidir eso el 7 de abril “.