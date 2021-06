La leyenda de MMA Anderson Silva derrota a Chávez Jr. en Guadalajara La leyenda de las MMA Anderson Silva (2-1, 1 KO) anotó una decisión dividida en ocho asaltos sobre el ex campeón de peso mediano del CMB Julio César Chávez, Jr. (52-5-1, 34 KOs) el sábado por la noche en el Estadio Jalisco en Guadalajara, México. Silva simplemente superó a Junior toda la noche. Las puntuaciones fueron 77-75 Chávez, 77-75, 77-75 Silva. Silva: Me siento tan feliz… Necesito hacer esto porque me encanta pelear y el boxeo es mi sueño por muchos, muchos años… tal vez pelee de nuevo muy pronto. Chávez: Hice lo suficiente por un empate… Él nunca me lastimó. No creo que haya hecho lo suficiente para aceptar esta pelea. En el partido de goma de su trilogía, el peso mediano Ramón “Inocente” Álvarez (28-8-3, 16 KOs) venció a Omar “Empresario” Chávez (38-6-1, 25 KOs) por decisión unánime en ocho asaltos . Álvarez llevó la pelea a Chávez, quien sangró profusamente de un corte hecho por un choque de cabeza. Las puntuaciones fueron 80-73, 79-73, 80-72. Otros resultados:

Damian Sosa W10 / split Abel Mina (título de peso súper welter de la NABF)

Jorge Luis Melendez W8 Kevin Torres (súper liviano) Inoue vence a Dasmarinas y retiene títulos de la AMB / FIB en Las Vegas

