Julio Jr. aconseja a Omar Chavez después de la derrota

El ex campeón de peso medio del CMB Julio César Chávez Jr. ha alentado a su hermano menor Omar “Hombre de negocios” Chávez en las redes sociales después de la pérdida de Omar este fin de semana pasado ante el Argentino José Carlos Paz.

Omar Chavez: Quiero hacer una sincera disculpa a las personas que me apoyaron. ¡Para aquellos que me crucifiquen por haber perdido, Dios los bendiga, continuaré! No es que no vea las cosas, soy consciente de todo y entrenaré más duro, y no permaneceré sentado para mis peleas o mi carrera.

Julio Cesar Chavez Jr: ¡No te disculpes! Asegúrate de que fallaste y trabaja más duro en eso. Toma lo que no te gusta hacer. Y no luches para verte bien a nadie. ¡Tus peleas siempre son buenas! Es tu carrera y tú decides qué hacer con ella. Presta más atención a tu técnica y no quieras ganar con un solo golpe y serás campeón.

Omar Chavez: Gracias, hermano, por estar conmigo en los buenos tiempos y en los malos. Intentaré mejorar en eso, gracias.

Omar Chavez: Puede que no sea como mi padre, que llegó a 89-0 pero hay muchos otros boxeadores que perdieron al comienzo de su carrera y ahora son legendarios. ¡Volveré pronto y mejor!