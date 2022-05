Jonathan “Bomba” González defenderá su titulo OMB el 24 de junio El campeón mundial puertorriqueño Jonathan “La Bomba” González (25-3-1, 14 KOs) está listo para hacer la primera defensa de su título de peso minimosca junior de la OMB contra el olímpico filipino y ex retador al título Mark Anthony “Baby Boy” Barriga (11 -1, 2 KOs) en un evento principal de 12 asaltos el viernes 24 de junio. La pelea, que se presenta en asociación con All Star Boxing, Inc. de Tuto Zabala Jr., se llevará a cabo en Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, y encabeza una noche de acción que se transmitirá globalmente por ProBox TV. La información de boletos y cartelera para el evento se anunciará en breve. González es un hábil zurdo que hizo su debut profesional en abril de 2011. Desde entonces, se ha enfrentado a algunos de los mejores peleadores de las 112 libras, incluidos los ex campeones Giovani “El Guerrero Azteca” Segura y Kosei Tanaka. Sin embargo, “La Bomba” decidió bajar a las 108 libras en 2020, división en la que ha tenido mucho más éxito. De hecho, después de obtener dos impresionantes victorias seguidas, González derrotó a Elwin “La Pulga” Soto para capturar el título de peso mosca junior de la OMB en octubre de 2021. El campeón puertorriqueño ahora está listo para defender su título por primera vez en lo que será su debut en la plataforma ProBox TV. “Estoy listo para iniciar un reinado dominante como campeón mundial haciendo la primera defensa de mi título”, dijo Jonathan González. “Elwin Soto aprendió que no soy alguien a quien se debe subestimar, así que espero que Mark Anthony Barriga esté entrenando lo más fuerte posible porque vengo con todo el 24 de junio. Esta es mi división. Nadie me va a ganar en las 108 libras. Espero una noche emocionante para los fanáticos y dejar el ring con la mano levantada en señal de victoria”. Barriga es un contendiente de 28 años que representó a Filipinas en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres. Después de continuar su carrera amateur durante algunos años más, el explosivo zurdo se convirtió en profesional en 2016 y finalmente capturó el Campeonato Internacional de Peso Mosca Junior de la OMB en 2018. Barriga luego tuvo su primera oportunidad de título mundial contra Carlos Licona por el título de las 108 libras de la FIB. La pelea estuvo reñida y terminó en una derrota por decisión dividida para Barriga, quien se recuperó con dos victorias en su país de origen. Barriga entiende la importancia de esta nueva oportunidad y está listo para la guerra el 24 de junio. “He peleado en los Juegos Olímpicos, por un título mundial, y fui el número 1 del mundo, pero esta es la pelea más importante de mi carrera”, dijo Barriga. “La Bomba es campeona del mundo por algo. Es un gran oponente, y esta va a ser una pelea emocionante. Estoy muy agradecido con mi gerencia One Above Sports Consultancy y Dejan Zavec por hacer que esto suceda con un fantástico promotor All Star Boxing, Garry Jonas y Ruben De Jesus. Gracias, Pro Box TV, por mostrar esto en todo el mundo, especialmente para la gente de mi país en Filipinas”. Beterbiev-Smith confirmado para el 18 de junio La OMB despoja a Casimero y eleva a Butler

