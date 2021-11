¿JC Martínez mirando más allá de Arroyo? Julio César Martínez dice que le encantaría pelear contra el campeón de la FIB, Sunny Edwards, pero admite que la defensa del título de peso mosca del CMB de mañana por la noche contra McWilliams Arroyo es su pelea más difícil hasta ahora, ya que se enfrentan en el SNHU Arena en Manchester, New Hampshire, en vivo en todo el mundo por DAZN. Martínez (18-1 14 KOs) arriesga su cinturón por cuarta vez en una pelea muy esperada con Arroyo que se pospuso dos veces. La batalla México vs. Puerto Rico podría robar el show en una noche con cuatro peleas por el título mundial, con el campeón interino Arroyo (21-4 16 KOs) optimista en su creencia de que le arrancará el cinturón a ‘El Rey’. Sin embargo, el joven de 26 años confía en que retendrá el cinturón y predice una guerra con el retador, y apunta a sus compañeros titulares del cinturón el próximo año mientras busca seguir los pasos de su ídolo Canelo Álvarez y convertirse en indiscutible antes de ascender. . Una pelea con Edwards es lo que más atrae a Martínez, ya que el mexicano viajó al Reino Unido para enfrentar a su hermano Charlie en agosto de 2019, y la pelea terminó en un no-concurso después de que Martínez conectó un tiro con Edwards en una rodilla después de haber sido derribado por la estrella de toda la acción. Ese es un capítulo que al campeón le gustaría cerrar, pero sabe que tiene serios asuntos que atender primero en la forma de Arroyo. “Estoy emocionado, feliz y muy motivado porque como dicen, no hay fecha que no llegue ni compromiso que no se cumpla, así que estoy muy preparado para afrontar este desafío”. dijo Martínez. “Estamos conociendo nuevos territorios y estamos emocionados de poder venir a nuevas ciudades y conocer nuevos fanáticos, y espero que estén contentos con mi actuación. “Estoy en un gran lugar física y mentalmente, nos hemos ocupado de todos los aspectos de la preparación para llegar al 1000 por ciento listos, estoy realmente ansioso por volver al ring. Sé que viene aquí para ganar, para tomar mi cinturón, y estamos preparados para eso. Puedo ganar por puntos o por KO, es la victoria lo más importante. “La pelea ha fracasado dos veces y lo sabemos, así que es una pelea que ha sido muy esperada. Queremos ganar bien esta pelea y luego mirar a enfrentarnos a los otros campeones y unificar la división, para demostrar quién es el rey. “Podemos pelear, o podemos movernos y boxear, así que veremos quién tiene el mentón más sensible en la noche. Dijo que traerá todo lo que tiene, y espero que lo haga, porque eso significará que la pelea no llegará hasta el final, venimos con todo menos miedo. “Queremos todos los cinturones, así que Sunny Edwards, Artem Dalakian y Junto Nakatani, ese es el objetivo. Pero si no puede suceder en el próximo año, tendríamos que subir al peso súper mosca donde podemos tener peleas con Juan Francisco Estrada, Chocolatito y Srisaket Sor Rungvisai. “Sería un honor pelear contra Sunny, una gran oportunidad y dejar atrás lo que sucedió en la pelea con su hermano Charlie. Él tiene un cinturón y queremos unificarnos, así que con mucho gusto iríamos a Inglaterra para la pelea “. El choque de Martínez con Arroyo es parte de un gran cuadruplicado de acción por el título mundial en New Hampshire, liderado por Demetrius Andrade (30-0 18 KOs) defendiendo su título de peso mediano de la OMB contra Jason Quigley de Irlanda (19-1 14 KOs). Murodjon Akhmadaliev (9-0 7 KOs) defendiendo sus títulos de peso supergallo mundial de la AMB y la FIB contra José Velásquez (26-9-2 19 KOs) y el segundo paso en el camino para coronar a una campeona indiscutible de mujeres en 140 libras ve a Kali Reis ( 18-7-1 5 KOs) se enfrenta a Jessica Camara (8-2) por las correas WBA, IBO y WBO vacantes. Comentarios de Tim Tszyu después de la pelea

