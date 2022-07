Jarrell “Big Baby” Miller regresa el 23 de Julio en Tennessee El invicto peso pesado Jarrell “Big Baby” Miller (24-0-1, 20 KOs) continuará su regreso el 23 de julio en el Embassy Suites en Murfreesboro, Tennessee. Miller, alejado del ring desde fines de 2018, obtuvo su primera victoria de regreso el 23 de junio en Argentina. Su pelea en Murfreesboro será la primera en suelo estadounidense en casi cuatro años. Está programado para un combate de diez asaltos contra TBA. “Espero volver al ring el 23 de julio”, dijo Miller. “El plan es luchar todos los meses, quitarme el óxido y volver a donde necesito estar en los próximos meses. ¡Big Baby ha vuelto!”. El espectáculo también contará con los héroes locales Rydell “Super” Mayes Jr. y Luis “El Taino” Galarza. Mayes Jr., 12-1 (11 KOs), viene de una victoria por nocaut técnico en octubre sobre Carlos Reyes, pero estaba entrenando para nuestra tarjeta del 23 de abril cuando estuvo fuera de juego por una enfermedad. Para su regreso, el gran pegador Mayes Jr. enfrentará a Jaden Booth, quien le dio su única derrota en febrero de 2021. En esa guerra de peso pesado, ambos boxeadores estaban de pie. Mayes Jr. casi pone fin a las cosas en el primero, pero Booth se recuperó para lastimar a Mayes Jr. en el tercero y forzar una detención. Desde entonces, Mayes Jr. ha entrenado con el poseedor del cinturón de peso crucero Ilunga Makabu y está decidido a dejar las cosas claras el 23 de julio en el evento principal de ocho asaltos. “Perdí una pelea, pero necesito recuperarla”, dijo Mayes. “Es hora de corregir el error”. Luis Galarza, 27-4 (18 KOs), buscará su octava victoria consecutiva y la oportunidad de asegurar un oponente de clase mundial en el futuro. Galarza perdió por última vez ante Austin Trout en 2015. El árbitro detuvo la pelea entre asaltos después del sexto. El popular boxeador puertorriqueño ha peleado cinco veces en los últimos catorce meses y ha mantenido a sus fanáticos hambrientos de más con su estilo agresivo. Galarza se ha convertido en un peleador imperdible para el público de Tri-Star y peleará en un combate de peso welter a seis asaltos. “Estoy muy emocionado”, dijo Galarza. “Trabajando duro todos y siempre buscando ofrecer un espectáculo para los fanáticos”. También viendo acción, Miguel Gómez de Antioch busca su tercera victoria profesional en un asunto de cuatro asaltos en el peso ligero. También en la cartelera, el veterano de UFC Alan Belcher (4-0, 4 KOs) continuará su campaña de boxeo contra Rayford Johnson. Además, Joey Bryant, nativo de Memphis, 17-1 (13 KOs), boxeará en una pelea de peso welter programada para seis asaltos. “Estamos muy emocionados de estar de vuelta en Murfreesboro”, dijo Matt Young, CEO de Tri-Star Boxing. “Este será nuestro séptimo evento en casa y el tercero en el Embassy Suites. Rydell (Mayes) ha estado entrenando muy duro y está listo para su revancha. Está decidido a vengar su única derrota”. Listas las peleas del fin de semana Actualidad de Shields-Marshall Like this: Like Loading...

