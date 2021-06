Inoue vence a Dasmarinas y retiene títulos de la AMB / FIB en Las Vegas El campeón de peso gallo de la AMB / FIB Naoya Inoue (21-0, 18 KOs) destruyó a Michael Dasmarinas (30-3-1, 20 KOs) en tres asaltos el sábado por la noche en Virgin Hotels Las Vegas. Inoue derribó a Dasmarinas con un golpe al cuerpo en la segunda ronda y lo terminó con dos caídas más de golpes al cuerpo en la tercera ronda. El tiempo era 2:45. La campeona de peso súper pluma de la OMB Mikaela Mayer (15-0, 5 KOs) superó en puntos a Erica Farias (26-5, 10 KOs) en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 97-93, 98-92, 98-92. El ex campeón de la OMB de 122 libras Isaac Dogboe (22-2, 15 KOs) gano una decisión mayoritaria de diez asaltos sobre Adam “Blue Nose” Lopez (15-3, 6 KOs) en una pelea de peso pluma. López se recuperó tarde, pero fue Dogboe quien ganó 95-95, 97-93, 96-94. El artista olímpico del KO de 2016 Lindolfo Delgado (12-0, 11 KOs) fue la distancia por primera vez, ganando una decisión unánime en ocho asaltos sobre Salvador Briceno (17-7, 11 KOs) en una pelea de peso welter junior. Las puntuaciones fueron 80-72, 79-73, 79-73. El peso ligero Eric Puente (6-0, 0 KOs) se recuperó de una caída en el primer asalto para tomar una decisión unánime en seis asaltos contra José Antonio Meza (7-6, 2 KOs). Las puntuaciones fueron 57-56, 58-55, 58-55. En una batalla de pesos welter junior invictos, Omar Rosario (4-0, 2 KOs) detuvo a JJ Mariano (3-1, 2 KOs) en la cuarta ronda. Mariano abajo varias veces. El tiempo era: 47. La leyenda de MMA Anderson Silva derrota a Chávez Jr. en Guadalajara Charlo vence a Montiel y retiene el título WBC en Houston

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.