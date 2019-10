Inoue planea el mejor desempeño de su carrera El campeón de peso gallo de la AMB / FIB “Monster” Naoya Inoue (18-0, 16 KOs) esta en la etapa final de sus entrenamientos para ganar el Trofeo de Peso Gallo WBSS Ali contra el legendario “Filipino Flash” Nonito Donaire (40-5, 26 KOs) en el Saitama Super Arena en Saitama, Japón, el 7 de noviembre. Hasta ahora en el torneo, Inoue necesitó solo 70 segundos para aplastar al ex campeón Juan Carlos Payano, luego venció a Emmanuel Rodríguez en menos de un round y medio. Su tiempo total de pelea en el torneo es de 5 minutos y 29 segundos. ¿Alguna vez creíste que solo te tomaría 5 minutos y 29 segundos llegar a la final? “No, nunca lo imaginé”. ¿Cuál es tu predicción para la final? “Estoy preparado para pelear por 12 rounds con Nonito Donaire, pero si veo una apertura, apuntaré a un nocaut”. ¿Cuál es su evaluación de Nonito Donaire? ¿Cuáles son sus habilidades y destrezas? “He estado observando a Donaire a lo largo de su carrera y estaba robando sus movimientos cuando comencé en el boxeo. Respeto mucho a Donaire, lo he idolatrado y es por eso que él fue con quien quería pelear más en este torneo. Pero ahora es el momento de un cambio de generaciones “. ¿Qué significaría para usted ganar el WBSS y el Trofeo Ali? “Entré en este torneo para demostrar que soy el mejor peso gallo del mundo. Estoy en excelentes condiciones y el 7 de noviembre mostraré el mejor desempeño de mi carrera para ganar el Trofeo Ali “. ¿Cuál es su mayor motivación y cuál es su máxima ambición profesional? “Esta final será lo más destacado de mi carrera hasta ahora. También será como una lucha en la encrucijada por lo que me depara el futuro. Estoy deseando ver lo que me espera en la carrera después de ganar el Trofeo Ali “. * * * DAZN traerá exclusivamente a los fanáticos de la pelea de EEUU. Las Finales de la segunda temporada de WBSS. Comentarios de Canelo & Kovalev Canelo-Kovalev listos para el sábado en Las Vegas

