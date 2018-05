Horn: Crawford está jugando juegos mentales

Por Ray Wheatley – World of Boxing

El campeón welter de la OMB, Jeff Horn, dice que no está afectado por las tácticas psicológicas empleadas por el equipo del contendiente obligatorio Terence Crawford antes de su enfrentamiento por el título mundial de la OMB el 9 de junio en el MGM Casino de Las Vegas.

“Creo que el equipo de Crawford está tratando de jugar juegos mentales, cambiar la fecha, cambiar el lugar, posponer la pelea y ahora cambiar los guantes”, le dijo Horn a Grantlee Kieza. “Sabía que lanzarían bolas curvas hacia la izquierda, derecha y centro. Pero no me sorprende mucho y estoy listo para cualquier cosa. Simplemente me motiva. No importa qué guantes use. ¡Cuando golpee al tipo, lo lastimará!