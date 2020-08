Hernandez sorprende al ex Campeón ¨El Perro¨ Angulo en Los Ángeles Foto: Sean Michael Ham / TGB Promotions El sustituto de último momento, Vladimir Hernández (12-4, 6 KOs) ganó una sorpresiva decisión unánime en diez rounds sobre el ex campeón mundial Alfredo “El Perro” Angulo (26-8, 21 KOs) en una pelea de peso súper mediano el sábado por la noche en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Ángeles. Hernández fue muy fuerte al principio contra Angulo, que se vio notoriamente lento. Angulo comenzó a avanzar con un fuerte ataque al cuerpo en los asaltos intermedios. Angulo en realidad superó a Hernández 351 a 306 en cantidad de golpes y tuvo una ventaja en golpes de poder 301 a 239, pero los jueces de alguna manera lo anotaron para Hernández 98-92 3x. Angulo estaba originalmente programado para enfrentar al ex campeón Caleb Truax, quien se retiró durante la semana de la pelea. En un choque entre pesos superligeros invictos, Abram Martínez (8-0-1, 6 KOs) y el Olímpico Luis Arcón 2016 (10-0-1, 10 KOs) lucharon por un empate en ocho rounds. Martínez derribó a Arcón con un gancho de izquierda durante un salvaje intercambio de pies a cabeza en el segundo round. Arcón derribó a Martínez con segundos restantes en la pelea para salvar el empate. Las puntuaciones fueron 76-74 Martínez, 76-74 Arcón, 75-75. El peso súper welter Brian Mendoza (19-1, 13 KOs) anotó una controvertida decisión unánime en diez rounds sobre Thomas “Cornflake” LaManna (28-4-1, 10 KOs). Buena acción con ambos boxeadores luchando a través de cortes desagradables. Pelea cerrada con LaManna un poco más ocupado, pero los puntajes fueron 96-94, 98-92, 98-92 para Mendoza. El superligero Justin Pauldo (14-1, 7 KOs) superó a Josec Ruiz (21-4-3, 14 KOs) en ocho rounds por puntuaciones de 80-72, 79-73, 79-73. Resultados desde "The Bubble” en Las Vegas Resultados de All Star Boxing y Telemundo desde Kissimmee, Florida

