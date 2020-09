Hearn: Usyk-Chisora ​​está cerca de concretarse El promotor Eddie Hearn dice que aún puede ocurrir un choque de peso pesado entre Oleksandr Usyk y Derek Chisora. “Estamos cerca”, dijo Hearn a Sky Sports. “Quiero decir que ambos chicos entienden que sin una puerta en The O2, hay muchos menos ingresos generados por ese programa, pero a ambos les gusta esa pelea. Estamos tratando de hacer las matemáticas correctas. Estamos tratando de obtener los números correctos para que estos tipos pasen de la raya. Tengo que decirles, juego limpio para ambos, están tratando de encontrar una manera “. Usyk-Chisora ​​estaba originalmente programada para el 23 de mayo. Showtime podría ser la opción en el futuro para Canelo Alvarez Pacquiao conseguirá ayuda satelital para la educación en Filipinas.

