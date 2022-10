Goulamirian-Egorov el 19 de noviembre por titulo AMB en Francia El invicto campeón de peso crucero de la AMB, Arsen “Feroz” Goulamirian (26-0, 18 KOs) regresará por primera vez en casi tres años para defender su título contra el invicto contendiente #1 Aleksei Egorov (11-0, 7 KOs) el 19 de noviembre en La Palsestre en Le Cannet, Francia y en vivo por Canal+ en Francia. La pareja estaba programada para pelear en diciembre pasado, sin embargo, Goulamirian dio positivo por Covid y la pelea se pospuso. Goulamirian, de 35 años, se ha estado preparando para la pelea en Big Bear, California, bajo la atenta mirada del conocido entrenador Abel Sánchez. En la cartelera, el campeón europeo de peso súper mediano de la EBU, Kevin “The Phenomenon” Lele Sadjo (18-0, 16 KOs) hará la primera defensa de su título contra el retador obligatorio Emre Cukur (19-1-1, 3 KOs). También está programada una batalla por el título vacante europeo de peso súper welter de la EBU entre el invicto Milan “Natsuko” Prat (17-0, 14 KOs) de 23 años y el número 9 de la FIB Abass Baraou (12-1, 8 KOs), más el regreso de la medallista de plata olímpica de 2016 “Virtuoso” Sofiane Oumiha contra un oponente que está por confirmar. “Este es el evento más significativo en Francia en décadas. Los mejores peleadores nacionales están peleando en peleas que definen su carrera contra sus retadores obligatorios”, dijo Yohan Zaoui, presidente de Y12 Boxing. “Francia debe una vez más establecer su lugar entre una de las mejores naciones del boxeo y este evento es un paso en esa dirección. El 19 de noviembre, los fanáticos del boxeo de todo el mundo verán el resurgimiento del boxeo en esta gran nación”. Entrevista exclusiva: Jesse “Bam” Rodríguez Entrevista Exclusiva: Nonito Donaire Like this: Like Loading...

