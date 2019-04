Declaración de Gennadiy Golovkin

Me gustaría anunciar que he tomado una decisión importante para mí y para mi carrera. Quiero aprovechar lo que ya he logrado y seguir mejorando. Por lo tanto, no voy a entrenar con Abel Sanchez. Esta no fue una decisión fácil para mí y no es una reflexión sobre las habilidades profesionales de Abel. Es un gran entrenador, un entrenador leal y un entrenador del Salón de la Fama.

Voy a anunciar mi nuevo entrenador en una fecha posterior. Pero hoy, quiero agradecer a Abel por las lecciones que me enseñó en el boxeo.