Jose Negrete 117.4 vs. Anthony Ramirez 117.8

Garrett Williams 161 vs. Ernesto Leyva 159.6

Sergio Lopez 120 vs. Anthony Casillas 120.4

Kenny Quack 164.2 vs. Mike Segura 164.2

Jonathan Esquivel 163 vs. Ricardo Escajeda 160.6

Humberto Rubalcava 121.3 vs. Jonathan Torres 121.6

Venue: Gardens Casino Event Center, Hawaiian Gardens, CA

Promoter: Roy Englebrecht Promotions