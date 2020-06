Fury podría ser campeón de franquicia del WBC Existe información de una posibilidad que el campeón mundial de peso pesado del WBC, Tyson Fury pronto puede ser elevado a campeón de franquicia del WBC, uniéndose a Canelo Álvarez y Vasyl Lomachenko con el estado. Esto permitiría a Fury dirigirse directamente a una súper pelea con Anthony Joshua, siempre que ambos ganen sus próximas peleas. El plan dejaría al retador obligatorio Dillian Whyte para luchar contra TBA por el título mundial de peso pesado del CMB, que estaría vacante debido al estado de franquicia de Fury. Fury ya tiene una autobiografía y tiene un libro de ejercicios en preparación para noviembre llamado “The Furious Method”, donde revela sus secretos de estado físico, dieta y salud mental. Campeón del WBC, Menayothin continua en el Boxeo

