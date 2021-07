Fujioka vence a Urbina y retiene titulo AMB en Los Angeles Por Miguel Maravilla y Rocky Morales en el ringside La campeona femenina de cinco divisiones, Naoka Fujioka (19-2-1, 7KO), defendió con éxito su título de peso mosca de la AMB con una victoria por decisión mayoritaria sobre Sulem Urbina (12-2, 2KO) en el Estadio Banc of California en Los Ángeles. Fue una dura batalla de ida y vuelta, pero en las rondas intermedias, la campeona defensora, Fujioka, demostró que estaba en un nivel diferente y tomó el mando de la pelea. Urbina luchó enérgicamente hasta el final, pero aparentemente resultó herida en algunas ocasiones. En lo que parecía una clara victoria para Fujioka, en cambio, fue una decisión mayoritaria, ya que los jueces marcaron 95-95, 99-91 y 96-94 a favor de Fujioka. Franco-Maloney III para el 14 de agosto

