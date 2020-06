Franco derrota a Maloney por el cinturón supermosca de la AMB En la primera pelea por el título mundial desde el bloqueo del coronavirus, el contendiente de la AMB n. ° 12 Joshua “The Professor” Franco (17-1-2, 8 KOs) destronó al campeón invicto súper mosca de la AMB, Andrew Moloney (21-1, 14 KOs) por estrecha decisión unánime de doce rounds el martes por la noche dentro de “The Bubble” en el MGM Grand de Las Vegas. Franco presionó la acción y cerró fuerte, rompiendo el ahora ex campeón en la ronda diez. Franco luego golpeó a Maloney contra el lienzo en la ronda once y esa fue la diferencia. Los puntajes fueron 115-112, 114-113, 114-113. Joshua Franco: “Después del cuarto round, gané el impulso y lo descubrí. Siempre supe que esto era posible. No estaba nervioso cuando se leía la decisión. Sabía que había hecho lo suficiente para ganar esta pelea. Mi entrenador, Robert García, me tenía listo. Me voy a casa con el cinturón. Andrew Moloney: “Simplemente no fue mi noche esta noche. Esta no fue la mejor versión de Andrew Moloney, sino un reconocimiento total a Joshua Franco. Se merecía ganar el título con su esfuerzo. Cerró la pelea fuerte, como un verdadero campeón. Vuelvo enseguida. Una pérdida no me definirá. Resultados desde Las Vegas Mendoza comenta sobre la 99ª Convención de la AMB

