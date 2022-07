Francis vence a Beltrán, Glanton, Harper también ganan en Florida El invicto superligero Cesar Francis (11-0, 6 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre el ex campeón mundial de 41 años Ray Beltran (37-10-1, 23 KOs) en una pelea por el título NABO el sábado por la noche en el Centro de Eventos ProBox en Plant City, Florida. Francis, una década más joven, derribó a Beltrán en el cuarto round y lo superó en gran medida para ganar con puntajes de 95-94, 96-93, 98-91. En una sorpresa, el peso pesado Curtis Harper (14-8, 9 K0s) ganó una decisión mayoritaria en ocho asaltos sobre el previamente invicto 6’8 Christian Thun (8-1, 6 K0s). Harper envió a la lona a Thun en el tercer asalto y prácticamente llevó lo mejor de la pelea sobre Thun para ganar 75-75, 78-72, 76-73. El invicto peso crucero WBA #8, WBO #15 Brandon Glanton (16-0, 13 KOs), quien prácticamente ha estado desaparecido desde que derrotó a Efetobor Apochi (11-0, 11 KOs en ese momento) en la televisión nacional hace 13 meses, anotó un KO en el quinto asalto sobre Deshon Webster (12-6-3, 6 KOs). El invicto welter Marques Valle (5-0, 5 KOs) Jorge Rodrigo Sosa (3-5, 3 KOs). Valle derribó a Sosa dos veces en el primer round y nuevamente en el segundo round para terminarlo. El tiempo era 2:38. El invicto superpluma Julio Solís (8-0, 6 KOs) ganó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Emiliano García (17-7-1, 14 KOs). Las puntuaciones fueron 80-72 3x. El invicto superpluma Dominic Valle (4-0, 4 KOs) detuvo a Manuel Guzmán (8-6-1, 5 KOs) en la tercera ronda. Valle golpeó a Guzmán contra el suelo en la tercera ronda para terminarlo a las 2:39. Vargas vence a Magsayo y gana el título pluma del WBC en Texas Figueroa vence a Castro en eliminatoria del WBC Like this: Like Loading...

