Figueroa vence a Castro en eliminatoria del WBC El ex campeón de peso supergallo Brandon "The Heartbreaker" Figueroa (23-1-1, 18 KOs), ascendiendo al peso pluma, anotó un nocaut técnico en el sexto asalto sobre Carlos Castro (27-2, 12 KOs) en una eliminatoria del WBC en el Magsayo- Co-presentación de Vargas el sábado por la noche en el Alamodome en San Antonio, Texas. Figueroa derribó a Castro en la tercera ronda y luego lo castigó por el resto de la ronda. Castro luchó para regresar a la pelea, pero en la sexta ronda, Figueroa lo hizo girar contra las cuerdas y desató una andanada de tiros que provocaron la detención del árbitro. El tiempo era 2:11. El invicto peso ligero #14 de la AMB, Frank "The Ghost" Martin (16-0, 12 KOs) venció con un KO en el décimo asalto sobre el sustituto Jackson Marinez (19-3, 7 KOs). Marinez fue lo suficientemente hábil como para ganar algunos asaltos, pero Martin aumentó la presión al final para derribar a Marinez en el noveno asalto y terminarlo con otra caída en el décimo asalto. El tiempo era: 30. El invicto peso welter Rashidi Ellis (24-0, 14 KOs) hizo un trabajo rápido con el sustituto José Marrufo (13-11-2, 1 KO). Marrufo cayó dos veces en el primer round y el árbitro lo rechazó después de más castigo. El peso gallo Ramón Cárdenas (21-1, 10 KOs) logró una decisión unánime de diez rounds sobre Michell Banquez (20-2, 14 KOs). Las puntuaciones fueron 97-93, 97-93, 96-94.

