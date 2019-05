La FIB ha anunciado que sus ganadores de premios para 2018 se presentarán en el Banquete de Premios Anuales que cerrará la 36ª Convención Anual de la organización en el Wynn Palace Cotia en Macao, China, el jueves 30 de mayo.

El honor más alto de la organización, el Jersey Joe Walcott Award, será para Jerwin Ancajas. Después de haber logrado recientemente su séptima defensa exitosa de su título supermosca de la IBF , el éxito de Ancajas en el ring le ha valido este reconocimiento. Ancajas ganó su título de la FIB en septiembre de 2016 al vencer a McJoe Arroyo por el título vacante.

La campeona femenina de peso mediano, Claressa Shields, recibió el premio FIB a la mejor boxeadora del año. Un honor bien merecido para Shields, quien se convirtió en Campeona de la FIB en agosto de 2017 al vencer a Nikki Adler por el título súper mediano femenino de la FIB. Shields defendió ese título dos veces antes de bajar de peso y ganar el título de peso medio femenino de la FIB, que ella ha defendido con éxito tres veces.

Peleas del año

FIB – Lee Selby vs Josh Warrington

Femenino – Marcela Acuña vs. Laura Griffa

USBA – Alexander Besputin vs. Juan Carlos Abreu

Intercontinental – Fanlong Meng vs. Frank Buglioni

Pan Pacific – Jamie Weetch vs Dennis Hogan

Asia – Sun Xiangxiang contra Roldan Aldea

África continental – Azinga Fuzile vs. Malcolm Klassen

Promotores más activos

IBF – TGB Promotions

Mujer – KO International

USBA – Top Rank

Intercontinental – Sauerland Eventos

Pan Pacific – Jimmy´s Boxing

Belt & Road – Rejoy Group

África continental – Rumble África Boxing Promotions

Ganadores del anillo de campeones por 3 o más defensas de título exitosas

Tevin Farmer

Jarrett hurd

Maiva hamadouche

Maria Cecilia Roman

Errol Spence

Katie Taylor

“La FIB está orgullosa de sus campeones y nos sentimos honrados de celebrarlos y sus logros durante nuestro Banquete Anual de Premios este año en Macao”, señaló el Presidente de la FIB, Daryl Peoples. “Estos hombres y mujeres trabajaron arduamente para lograr sus éxitos y estos elogios están debidamente merecidos”.

La FIB también alberga su cóctel Meet the Champions durante la convención. El evento de este año se llevará a cabo el martes 28 de mayo a las 7 pm en el Wynn Palace Cotai. Varios campeones de la FIB actuales y anteriores han sido invitados a este evento y se espera que asistan, incluidos algunos de los boxeadores mencionados anteriormente, junto con Jeff Fenech, Barry Michael, Billy Dib, Daniel Geale, Philip Holiday y varios otros campeones notables actuales y anteriores de la FIB.

La convención concluirá con un evento de gala de boxeo con una pelea por el título de la FIB el 1 de junio en el Wynn Palace Cotai.