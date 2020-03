Festival de boxeo en Homenaje a Gilberto Mendoza comienza el miércoles en Venezuela

La cuarta edición del Festival Gilberto Mendoza en Venezuela comienza el miércoles 11 de marzo, con una serie de actividades en honor al Presidente Emérito de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) cuyo fallecimiento ocurrió esa misma fecha hace cuatro años. El evento comenzará con una misa el primer día de actividades y se cerrará el día 14 después de varios eventos de boxeo. Con un ligero cambio en su formato, y con una serie de eventos importantes en cuatro estados, diferentes boxeadores y entrenadores rendirán homenaje a Mendoza, quien dio toda su vida al boxeo mundial y fue un personaje extremadamente importante para el boxeo Venezolano. La primera misa tendrá lugar en la Iglesia de San Jacinto, ubicada en Maracay, el jueves, habrá la conferencia de prensa de apertura en el Centro Recreativo de Ayer, en Turmero. El viernes, la ceremonia de pesaje tendrá lugar durante la mañana, las peleas serán por la tarde, con participantes de 4 estados (Guárico, Lara, Yaracuy y Aragua). Finalmente, la misa oficial se llevará a cabo a las 11 am en el Centro Recreativo Yesterday, luego las finales del evento y la ceremonia oficial de premiación durante la tarde. El Festival Gilberto Mendoza ha florecido a lo largo de los años, y cada edición se reúnen más personas y diferentes sectores para conmemorar la memoria de uno de los hombres más importantes en la historia del boxeo mundial. Ramírez-Postol por titulo WBC es reprogramado para el 9 de mayo Expectativa por el regreso de Kirkland esta semana

