Feigenbutz regresa con victoria en Alemania Foto Cortesia de: Sport1.de El ex campeón interino de peso súper mediano de la AMB Vincent Feigenbutz (32-3, 28 KOs), luego de una derrota ante el campeón súper mediano de la FIB Caleb Plant en febrero, se trasladó a la división de peso mediano y vencio con una decisión unánime en doce rounds a Jama Saidi. (17-2, 7 KOs) el viernes por la noche en Havelstudios en Berlín, Alemania. Feigenbutz acechaba principalmente a Saidi, aterrizando golpes fuertes y frecuentes en diversas ocasiones. Las puntuaciones fueron 116-112, 118-111, 116-112 y Feigenbutz gana el título intercontinental vacante de la FIB. En un choque entre pesos medianos invictos, el campeón nacional alemán Vincenzo Gualtieri (15-0-1, 7 KOs) y Thomas Piccirillo (7-0-2, 2 KOs) lucharon por un empate mayoritario en diez rounds. Las puntuaciones fueron 95-95, 95-95, 96-94. Tszyu: Hay un largo camino por recorrer

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.