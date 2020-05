Fallece Jimmy Glenn dueño del legendario ¨Jimmy´s Corner¨ en NY Por. Gabriel F. Cordero El legendario amigo del boxeo Jimmy Glenn de 89 años , dueño del popular Bar ¨Jimmy´s Corner¨ en la 140 W. 44th Street por el Times Square en New York ha fallecido este jueves debido al COVID-19. Según la información conocida Glenn había asistido al hospital desde mediados de abril a causa de los síntomas del virus y ha fallecido la mañana de este jueves 7 de mayo. Glenn fue boxeador, entrenador y cutman estuvo en las esquinas de Floyd Paterson, Bobby Cassidy, Ralph Correa, Terrence Ali y Mark McPherson entre otros. Empezó como entrenador de boxeo en Harlem al crear el famoso Times Square Boxing Gym en los años 70, donde llego a entrenar Muhammad Ali , cuando llegaba a New York. Jimmy´s Corner es un sitio con una mística de entrañables noches de boxeo desde 1971 lo que con el tiempo se convirtió en un sitio mundial de referencia para fanáticos del boxeo así como para muchas estrellas del deporte, música, cine y políticos. Jimmy hizo de su Bar un verdadero santuario para el boxeo con sus paredes llenas de fotos de grandes nombres del boxeo y extraordinarias peleas. Ayudo a cientos de niños a mantenerse alejados de las calles, les enseño boxeo y que buscaran mejores oportunidades de vida para convertirse con el tiempo en un icono de la comunidad de la ciudad de Nueva York durante casi 70 años. ¨El mundo del boxeo pierde a un extraordinario ser humano que dio su vida para ayudar a los demás y mantener la historia del boxeo vigente con sus grandes noches entre los asistentes a Jimmy´s Corner. ¨Dijo Mauricio Sulaiman, Presidente del WBC Andy Ruiz se une al equipo a Eddy y Chepo Reynoso

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.