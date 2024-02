Expectativa mundial por anuncio de Canelo este martes Por.Gabriel F. Cordero Según Box Azteca en México, el campeón indiscutido de peso súper mediano Canelo Álvarez hará un anuncio importante sobre su carrera en una conferencia en cadena nacional el martes al mediodía. Canelo suele pelear el fin de semana del Cinco de Mayo, pero, hasta el momento, no tiene ninguna pelea confirmada. Millones de fanáticos del boxeo esperan este anuncio aunque entre rumores se comentan los nombres del Mexicano Jaime Munguia y el estadounidense Jermall Charlo. Haney-Kingry por titulo WBC en las Vegas el 20 de abril Like this: Like Loading...

