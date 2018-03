Mark DeLuca 154 vs. Ramses Agaton 151

Jason Quigley 159.4 vs. Daniel Rosario 161

Yamaguchi Falcao 159.6 vs. Richar Gutierrez 159

Damon Allen 137 vs. Alexis del Bosque 134.2

Ray Moylette 137.8 vs. Matt Doherty 137

Travis Gambardella 159 vs. Lionel Young 160.4

Mike O’Han Jr 150.8 vs. Bruno Dias 152.3

Joe Farina 148.4 vs. Jaco Matos 149

Jillian DiAuto 132.4 vs. Karen Dulin 125.8

Venue: Marina Bay SportsPlex, Quincy, Massachusetts

Promoter: Golden Boy

TV: ESPN2