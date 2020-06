ESPN anuncia el calendario de peleas en vivo de junio ESPN ha anunciado su primer grupo de espectáculos con el regreso del boxeo en vivo . Toda la acción a continuación tendrá lugar en el MGM Grand en Las Vegas, con la excepción de Navarrete-López en la Ciudad de México. No se permitirán espectadores. 9 de junio:

Shakur Stevenson (13-0, 7 KOs) vs.Félix Caraballo (13-1-2, 9 KOs)

Mikaela Mayer (12-0, 5 KOs) vs.Helen Joseph (17-4-2, 10 KOs) ) 11 de junio:

Jessie Magdaleno (27-1, 18 KOs) contra Yenifel Vicente (36-4-2, 28 KOs)

Adam Lopez (13-2, 6 KOs) contra Luis Coria (12-2, 7 KOs) 16 de junio:

Joshua Greer Jr. (22-1-1, 12 KOs) vs. Mike Plania (23-1, 12 KOs)

Giovanni Santillan (25-0, 15 KOs) vs. Antonio Demarco (33-8-1, 24 KOs) 18 de junio:

Jose Pedraza (26-3, 13 KOs) vs. Mikkel LesPierre (22-1-1, 10 KOs)

Gabe Flores Jr. (17-0, 6 KOs) vs. Josec Ruiz (21-2-3, 14 KOs) 20 de junio:

Emanuel Navarrete (31-1, 27 KOs) vs.Uriel López (13-13-1, 6 KOs) 23 de junio:

Andrew Moloney (21-0, 14 KOs) vs Joshua Franco (16-1-2, 8 KOs)

Christopher Diaz (25-2, 16 KOs) vs Jason Sanchez (15-1, 8 KOs) Estrenan Documental de 40 años de ROCKY el 9 de Junio Mauricio Sulaiman: Un recuerdo hasta el cielo

