Espinoza: Navarrete-Joet es una pelea clásica Por Hesiquio Balderas Fightnews.com® tuvo la oportunidad de hablar con el reconocido gerente de boxeo y dos veces gerente del año de la BWAA, Frank Espinoza. Él está esperando una guerra total cuando su luchador Joet González desafíe por el título mundial de peso pluma contra el campeón de la OMB, Emanuel “Vaquero” Navarrete. “No le estoy quitando nada a Navarrete”, dijo Espinoza. “Es un buen campeón, tiene un estilo incómodo y eso lo hace peligroso. Puede golpear, pero también lo hace Joet, que es un luchador completo. Quiere hacer una declaración en esta pelea y no se toma a Navarrete a la ligera. “Joet y Navarrete crearán una pelea clásica, una guerra dentro de ese ring / Esto potencialmente podría ser un candidato a la Pelea del Año, estoy bastante seguro de que será una pelea en una cabina telefónica, los fanáticos serán los ganadores. “Será un evento tremendo, una pelea para recordar. Sé que Navarrete se está esforzando, pero mi chico Joet también está trabajando duro en el gimnasio. Ambos crearán magia dentro de ese anillo “. Espinoza agregó: “También estoy hablando con Zanfer para poner a Joselito Velázquez en la cartelera de Navarrete vs Joet. Raúl Curiel también peleará a fin de año ”. Omar Juárez regresa el domingo por FS1 WBC presenta el cinturón de campeonato mundial Teotihuacano

