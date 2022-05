Ergashev regresa el jueves en Detroit El clasificado mundial, IBF #4, WBA #13, WBO #11 de peso superligero , Shohjahon Ergashev (21-0, 19 KOs) se enfrentará a Luis Alberto Veron (19-3-2, 9 KOs) en el evento coestelar de 10 asaltos del evento Detroit Brawl de Salita Promotions este jueves en el Lincoln Ballroom del Ford Community & Performing Arts Center en Dearborn, Michigan. Ergashev se entrenó en Javan SugarHill Steward en el Kronk Gym. En el evento principal, el peso pesado clasificado #11 del WBC, Otto Wallin (23-1, 14 KOs) se enfrentará al veterano local Rydell Booker (26-5-1, 13 KOs). Shields no que existan lesiones en Marshall Davis-Romero estelarizan el próximo fin de semana Like this: Like Loading...

