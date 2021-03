Entrevista: Pablo Cesar Cano Por Hesiquio Balderas El veterano contendiente Pablo César Cano (33-7, 23 KOs) está buscando asegurar un nocaut cuando se enfrente al principal contendiente Johnathan Navarro (17-0, 9 KOs) como el evento co-estelar del evento principal Ortiz Jr.contra Hooker. que se llevará a cabo en el Dickies Arena, en Fort Worth, Texas. El evento es el regreso de Golden Boy Promotions a una arena pública abierta. Fightnews.com® habló exclusivamente con Cano. Viene de un largo paro debido a la pandemia. ¿Has estado entrenando regularmente hasta 2020 o lo usaste como un año para descansar? “Estuve entrenando todo el tiempo en el año 2020, solo esperando que esta pandemia termine, y ahora hay un pequeño espacio donde podemos regresar y luchar. Estoy muy bien preparado para esta pelea “. Has derrotado a oponentes muy duros en tu carrera. Mosley, Malignaggi, Linares, y también has estado en guerras con Erik Morales entre otros, eres conocido por tu poder de golpe. ¿Qué te mantiene en esta etapa de tu carrera y por qué enfrentarte a un oponente muy duro después de un largo descanso? “Sí, he pasado por todo esto. Tuve grandes victorias y algunas derrotas dolorosas, pero todo es una experiencia de aprendizaje. Sé que este oponente es muy duro y eso es lo que me mantiene motivado, enfrentar un buen oponente y si soy el más débil, eso me motiva más ”. ¿Cuáles son sus expectativas de cara al futuro si todo va bien contra Navarro? “Lo único que quiero es ser campeón del mundo este año. Esta es una tarea muy difícil que tengo frente a mí y quiero agradecer a mi promotor Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya, y Eric Gómez por tomarme en consideración para estar en esta cartelera. Cuando me llamaron sobre esta pelea, la tomé de inmediato porque quiero mantenerme activo y mi objetivo final es ser campeón mundial “. Ennis-Lipinets chocan el 10 de abril en Connecticut

