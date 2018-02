Entrevista con Sullivan Barrrera

El contendiente de peso semipesado Sullivan Barrera (21-1, 14 KOs) discute el desafío del sábado contra el campeón mundial de la AMB Dmitry Bivol (12-0, 10 KOs) en The Theatre at Madison Square Garden. La pelea será el evento principal en la transmisión de Sergey “Krusher” Kovalev vs. Igor Mikhalkin en HBO World Championship Boxing.

Foto: Robert Illanes / Eventos principales

[Sobre la lucha en una pelea por el título] “Esta sería una victoria muy importante, obviamente, porque quiero mirar hacia el futuro después de esto. Sería un sueño hecho realidad para ganar el título. Y veríamos lo que sucede después de eso. Hay muchos nombres importantes “.

[Su plan luchando contra Bivol] “Bivol es un buen boxeador y se sabe que tiene velocidad, pero tenemos un plan para ajustar la velocidad y quitárselo. Nos vamos a imponer y usar nuestras habilidades “.

[Sus pensamientos sobre Bivol] “Bivol es el campeón y debe ser respetado como tal, pero he peleado con grandes nombres antes y eso me va a dar una ventaja. He estado allí antes, peleando en grandes peleas “.

[En cuanto a la adversidad y el regreso de las caídas] “Las cosas suceden en una pelea, pero se puede ver cada vez que ha sucedido, el interruptor se ha activado y me ha activado y me vuelvo mucho más peligroso. Obviamente, ese no es el plan que sucede en ninguna pelea y esperamos que tampoco suceda en esta pelea. Sé que al público le gusta el drama y la emoción y que siempre ha funcionado a nuestro favor “.

[¿Qué sigue?] “Después del 3 de marzo, cuando obtenga el cinturón, estoy listo, estoy listo ahora para todos, abierto para todos. Soy un boxeador y abierto para pelear contra todos. Soy un boxeador de retos. No estoy pensando en sentarme. Por supuesto, hay que hacer las cosas bien desde el punto de vista financiero, pero estoy dispuesto a pelear contra cualquiera “.

[Su estrategia para Bivol] “Obviamente, no podemos revelar nuestra estrategia y nuestro plan, pero puedo decir que vamos a salir al 100% y dejarlo todo en el ring para obtener la victoria”.