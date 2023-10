Eliminatoria final del WBC Rozicki-Durodola el 2 de diciembre en Canadá Dan Otter (Three Lions Promotions) presentará una pelea eliminatoria final de peso crucero del CMB a 12 asaltos entre los ex retadores al título mundial del WBC Ryan “The Bruiser” Rozicki (19-1, 18 KOs) y el nigeriano Olanrewaju “God’s Power” Durodola (43-9). , 39 KO). El choque tendrá lugar el sábado 2 de diciembre en el estadio Emera Centre de Sydney, NS Canadá y el ganador se convertirá en el retador obligatorio del campeón mundial. El título de peso crucero, que dejó vacante Badou Jack, será disputado por el clasificado número 1 del CMB, Noel Gevor Mikaelyan (26-2-0, 11 KOs) y el ex campeón mundial del CMB y clasificado número 2 del CMB, Ilunga Junior Makabu (29-3, 25 KOs) el 4 de noviembre en Miami, Florida. Rozicki actualmente ocupa el puesto número 8 del CMB y sufrió su única derrota contra Oscar Rivas (28-1, 19 KOs) en octubre de 2021 cuando desafió por el título vacante mundial de peso puente del CMB. Desde entonces, Rozicki ha ganado sus últimas seis peleas, cuatro de las cuales fueron detenidas antes del final de la tercera. El galardón más reciente de Rozicki fue coronarse campeón de peso crucero de la NABF la semana pasada, el 30 de septiembre, ganando con un espectacular KO en el décimo asalto contra el entonces campeón defensor Alante Green (10-2-1, 7 KOs). Durodola, que reside tanto en EE. UU. como en Nigeria, ocupa actualmente el puesto número 12 del CMB y, al igual que Rozicki, él también levantó la mano en sus últimas seis peleas, ganándolas todas por nocaut. La última derrota de Durodola, hace casi dos años, fue ante el actual número 6 del CMB, Richard Riakporhe (16-0, 14 KOs), de Gran Bretaña. Durodola tendría su segunda oportunidad de pelear por el mismo título, si se convierte en el obligatorio, originalmente desafiando a Ilunga Junior Makabu en diciembre de 2020. “Durodola es la última pieza del rompecabezas para que Ryan obtenga su oportunidad por el título mundial de peso crucero. Convertirse en el retador obligatorio será una hazaña increíble en sí misma, requerirá mucho trabajo duro y dedicación. Es un tipo de luchador diferente al de todos estos otros tipos clasificados”, dijo Otter. “Es el pegador más duro y el peleador más activo de la división, con un mentón hecho de hierro y un estilo que emula la era del boxeo rudo, rudo y crudo de los años 1920, un verdadero peleador retrospectivo. Recuerda mis palabras, será campeón del mundo”. El principal apoyo de la noche será el campeón canadiense de peso súper mediano John Michael Bianco (6-0, 4 KOs) contra Bryam Gálvez (5-2-2, 2 KOs) de México. El campeón mundial de peso ligero juvenil del CMB, Pedro Bernal (12-1-2, 3 KOs) de México y Artur Ziyatdinov (15-1, 10 KOs) de Ucrania, competirán en combates separados. La cartelera también contará con un combate de peso mediano exclusivamente canadiense entre Brett Beaton (4-1-0, 2 KOs) y Kenny Chery (4-7-1, 2 KOs). La cartelera completa se publicará en los próximos días. Los fanáticos de todo el mundo pueden ver toda la acción en PPV. Matchroom gana la subasta por eliminatoria de titulo AMB de Akhmadaliev-González Zurdo Ramírez: Este es un nuevo comienzo para mí Like this: Like Loading...

