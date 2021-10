El ex campeón Títere Vázquez vence a Flores y gana el Fedelatin AMB El ex campeón mundial de peso ligero de la FIB Miguel “Titere” Vázquez (44-10, 17 KOs) venció mediante una decisión unánime en diez asaltos sobre el ex retador al título mundial Oliver “Trombita” Flores (30-4-2, 19 KOs) para reclamar el vacante título Fedelatin de la AMB el sábado por la noche en el Verite Social Venue en Monterrey, México. Flores recibió un corte sobre el ojo izquierdo en un choque de cabezas de tres asaltos. Como de costumbre, Vázquez estaba más ocupado, más móvil y difícil de golpear. Las puntuaciones fueron 99-91, 96-94, 98-92. Después de perder el título de peso ligero después de una larga carrera, Vázquez había estado haciendo campaña en superligero durante seis años. Después de una controvertida derrota ante el entonces # 2 de la AMB Lewis Ritson el año pasado, Vázquez regresó a la división de 135 libras donde le ha ido de 2-0 y actualmente ocupa el puesto # 13 de la AMB. Resultados desde Argentina Paulie Malignaggi vence al TikToker Corey B en Florida

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.