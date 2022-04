El ex campeón Pascal ahora entrena con Cuéllar en Miami El veterano entrenador de boxeo Orlando Cuellar ha sido seleccionado por el dos veces campeón mundial Jean Pascal (35-6-1, 20 KOs) como su nuevo segundo jefe para su pelea principal de 12 asaltos el 20 de mayo contra el invicto peso semipesado chino Meng Fanlong (17 -0, 10 KOs), el contendiente #1 de la Federación Internacional de Boxeo. Cuellar, con sede en Miami, es mejor conocido por guiar la carrera del dos veces campeón mundial de peso semipesado Glen Johnson. Otros boxeadores de clase mundial que ha entrenado incluyen a Antonio Tarver, Juan Carlos Gómez, Odlanier Solís, Eromosele Albert y Yunieski González. El año pasado, Cuéllar fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo de Florida. “Aunque no hemos estado entrenando por mucho tiempo”, comentó Cuéllar, “Pascal y yo tenemos un récord ganador y juntos tenemos la química, el conocimiento y la experiencia necesaria para saber el trabajo duro que se necesita para volver a la cima de la montaña. No tengo ninguna duda de que no solo podemos llegar a la cima de la montaña, sino que también podemos tomar la cima de la montaña. ¡Juntos podemos hacer magia!” Pascal y Cuéllar están en un campo de entrenamiento en Miami preparándose para Fanlong vs. Pascal, que se transmitirá en vivo por ProBox TV desde el centro de eventos de la compañía en Plant City, Florida. ¨Perro¨ Angulo regresa el 1 de junio en Atlanta Valdez espera convertirse en uno de los grandes de México

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.