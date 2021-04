El ex campeón ¨Titere¨ Vázquez vence a Hernández por KOT en Monterrey El ex campeón mundial Miguel “Titere” Vázquez (43-10, 17 KOs) dominó a Isai “Gaga” Hernández (10-2-1, 7 KOs) y lo detuvo en el séptimo round de un choque de peso welter junior el viernes por la noche en el Verité Social. Sede en Monterrey, Nuevo León, México. Vázquez, quien mantuvo el título de peso ligero de la FIB durante más de cuatro años, hizo que Hernández se arrodillara dos veces en la quinta ronda y logró que el árbitro lo rechazara con una serie de golpes en la séptima ronda. El tiempo era: 43. El invicto peso súper gallo Ariel Pérez (6-0, 5 KOs) venció con un KO a Brandon Romero (11-2-1, 6 KOs) en una pelea por el cinturón Intercontinental Juvenil del WBC. Romero derribó a Pérez en la segunda ronda, pero Pérez se recuperó y le dio la vuelta a Kayo Romero en el séptimo round. El tiempo era 2:53. El peso ligero Jonathan Escobedo (5-1, 1 KO) venció con una decisión dividida en ocho asaltos sobre el previamente invicto Ronan Sánchez (5-1, 3 KOs). Escobedo derribó a Sánchez en el primer round, pero se vio obligado a ir a la distancia. Las puntuaciones fueron 76-75, 78-74 Escobedo, 77-74 Sánchez. El peso pluma de 17 años Jonathan “Geo Don” López (3-0, 2 KOs) superó en puntos a Omar Santillán (5-2, 0 KOs) por puntajes de 59-55, 60-54, 60-54. El peso welter Ricardo Salas (16-1, 11 KOs) ganó una decisión unánime en seis asaltos sobre Sergio De León (8-5, 1 KO). No se anunciaron puntuaciones. El invicto peso welter junior Jimerr Espinosa (10-0, 9 KOs) venció con un KO en el tercer asalto sobre Ricardo Díaz (8-5-1, 1 KO). Meléndez gana en dos en Colombia Turchi supera a Bregeon para el cinturón de crucero de la UE

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.