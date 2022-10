earn insiste en realizar Eubank-Benn pese al dopaje de Benn El promotor Eddie Hearn no planea cancelar el choque Eubank-Benn prohibido por BBBofC del sábado sin una pelea. “Está con los abogados, yendo hacia adelante y hacia atrás en este momento”, dijo Hearn durante un entrenamiento público hoy en Londres. “Ambos se inscribieron en una multitud de pruebas para esta pelea. Las pruebas de UKAD, que obviamente es la agencia de pruebas que usa la Junta de Control de Boxeo Británica y por la que se rige, han sido claras y negativas y hubo un hallazgo adverso en una prueba de VADA anteriormente. Así que no ha habido una violación de dopaje oficial. Hay un proceso por el que hay que pasar. “Conor Benn no está suspendido por la Junta de Control del Boxeo Británico. En última instancia, no puede ser porque pasó todas las pruebas de UKAD. Pero claramente, la Junta de Control del Boxeo Británico tomará una posición al respecto y nos ocuparemos de los abogados. * * * “Actualmente no hay razón en términos de suspensión o violaciones para que la pelea no se lleve a cabo. Recuerdas una situación con Billy Joe Saunders, donde en realidad dio positivo con VADA antes de la pelea de Andrade y la Junta no lo suspendió porque no reconoce VADA, pero Massachusetts sí. Así que hay un proceso complicado por el que pasar. “Eubank-Benn es la pelea, en última instancia, si esa pelea no se lleva a cabo, tampoco lo hará el espectáculo. Pero tenemos que ver a dónde vamos desde aquí porque si la junta no suspende a Conor Benn y no suspenderán a Conor Benn, no tienen derecho a estar bajo su jurisdicción con las pruebas que ha estado pasando con UKAD, entonces si no permiten la pelea cuando permiten la pelea? “¿Estamos diciendo que hay un retraso mientras quieres tener una audiencia y posponemos la pelea por dos semanas, tres semanas, cuatro semanas? ¡No vas a suspender a Conor Benn, así que en algún momento la pelea se llevará a cabo!”. WBC presenta cinturón en honor a la Reina Isabel II para Shields-Marshall BBBofC “prohíbe” Eubank-Benn por situación del dopaje de Benn Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.