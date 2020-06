Duran es Hospitalizado por Covid 19 en la Ciudad de Panamá Por. Gabriel F. Cordero El Panameño cuatro veces campeón mundial y miembro del Salón de la Fama de Canastota, Roberto ‘Manos de Piedra’ se encuentra hospitalizado en el Hospital Nacional de la Ciudad de Panamá luego de ser confirmado por Covid19, informó su hijo Robin Duran a través de las redes sociales. “Mi papá se vio un poco resfriado y por eso se tomó la decisión de llevarlo al hospital, ya que tiene un pulmón que no funciona al 100% por un accidente en Argentina hace unos años”, comenta su hijo Robin Durán. Según la información los médicos han decidido dejarlo bajo observación luego de los resultados de los primeros exámenes sobre una posible afección respiratoria. Fury podría ser campeón de franquicia del WBC

