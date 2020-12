Donaire tiene COVID, Rodríguez-Gaballo irán por el titulo WBC El ex campeón mundial de peso gallo Emmanuel Rodríguez (19-1, 12 KOs) ahora se enfrentará al invicto ex campeón interino de peso gallo de la AMB Reymart Gaballo (23-0, 20 KOs) por el título vacante interino de peso gallo del WBC en el evento principal en Showtime Championship Boxing Diciembre 19 en Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. Nordine Oubaali y Nonito Donaire estaban originalmente programados para enfrentarse por el título del CMB de Oubaali, antes de que los peleadores dieran positivo por COVID-19, momento en el que se realizó la pelea entre Rodríguez y Gaballo por el título interino vacante. La triple cartelera también contará con el invicto peso welter Jaron “Boots” Ennis (26-0, 24 KOs) enfrentándose a su oponente más duro hasta la fecha en el contendiente veterano Chris Van Heerden (28-2-1,12 KOs) en una pelea conjunta de 12 asaltos. evento principal por el título vacante de peso welter IBO. Además, el invicto peso gallo Gary Antonio Russell (17-0, 12 KOs) se enfrentará al ex campeón mundial Juan Carlos Payano (21-4, 9 KOs) en un enfrentamiento de 10 asaltos para iniciar la transmisión. La acción de la cartelera no televisada verá al prospecto en ascenso Brandun Lee (20-0, 18 KOs) luchando contra Dakota Linger (12-4-2, 8 KOs) en una atracción súper liviana de 10 asaltos. Canelo-Smith también tendrá título del WBC Resultados desde Sonora, México

