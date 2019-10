Dmitry Bivol listo para la quinta defensa del título de la AMB Este sábado, el campeón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Dmitry Bivol (16-0, 11 KOs) defenderá su título mundial contra Lenin Castillo (20-2-1, 15 KOs). La pelea se llevará a cabo en el Wintrust Arena en Chicago y se transmitirá por DAZN. “Estoy muy emocionado de estar en Chicago, esta es mi primera vez aquí y me gusta mucho aquí”, dijo el joven de 28 años, originario de San Petersburgo, Rusia. “Grandes edificios hermosos, gente muy agradable y es una ciudad muy limpia. Me alegro de pelear aquí el sábado por la noche. Estoy muy feliz de que haya muchos fanáticos de Kirguistán, Rusia y Ucrania, además de tantos fanáticos locales que vienen a la pelea “ Bandido Vargas listo para regresar al ring el 19 de octubre Ex campeón Ismael Laguna se recupera de accidente en su casa en Panamá

