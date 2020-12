Díaz-Rakhimov, Teixeira-Castaño, programados para el 13 de febrero El campeón de peso ligero junior de la FIB Joseph “JoJo” Díaz (31-1, 15 KOs) hace la primera defensa de su título mundial contra el retador obligatorio Shavkatdzhon “Shere Khan” Rakhimov (15-0, 12 KOs) el 13 de febrero. En el evento principal, el campeón de peso mediano junior de la OMB Patrick Teixeira (31-1, 22 KOs) hará la primera defensa de su título mundial ante el invicto retador y ex campeón mundial Brian “El Boxi” Castaño (16-0-1, 12 KOs). La información sobre el lugar y la cartelera se anunciará en breve. El evento se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN. Golovkin vence a Szeremeta retiene titulo FIB y logra 21 defensas en peso mediano Resultados de la cartelera de GGG-Szeremeta en Florida

